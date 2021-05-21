Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı - Son Dakika

Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı

21.05.2021 10:30

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, ekiplerden kaçmaya çalıştığı sırada iki bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen bekçilerden birinin bacağı koptu. Kopan bacak vatandaşların yardımıyla bulunurken, tedavi altına alınan bekçilerin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Önder Ç. yönetimindeki 34 JDD 85 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında gece saat 01:30 sıralarında uzun soluklu kovalamaca yaşandı. Saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi'ne kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere hızla çarparak kaza yaptı. İki bekçiye çarpan otomobil bir bekçiyi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı

BEKÇİLERDEN BİRİNİN AYAĞI KOPTU

Alkollü olduğu öğrenilen otomobil şoförünün çarptığı bekçilerden biri yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan iki bekçiden birinin bacağı koparak ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle 150 metre sürüklenen bekçinin ayağı vatandaşların yardımıyla bulundu.

İKİ BEKÇİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerine teslim edilen bekçinin uzvu bekçi ile birlikte hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu öğrenilen Önder Ç. kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak gözaltına alındı. Hayati tehlikesi devam eden iki bekçinin hastanedeki tedavisi devam ederken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı
Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı

Bağcılar, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı - Son Dakika


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