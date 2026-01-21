Polislerden Kan Bağışı Kampanyası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, polisler kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay tarafından Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, kan bağışında bulunan personele teşekkür ederek, "Kan bağışı hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için gerekli. Bütün arkadaşlarıma, özellikle emniyet camiamıza kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş da duyarlılıklarından dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.