Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, polisler kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay tarafından Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, kan bağışında bulunan personele teşekkür ederek, "Kan bağışı hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için gerekli. Bütün arkadaşlarıma, özellikle emniyet camiamıza kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum." dedi.
Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş da duyarlılıklarından dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Polislerden Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?