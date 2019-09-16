Son Dakika Haberleri: Polislerden vatandaşlara aşure ikramı
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Polislerden vatandaşlara aşure ikramı

1 saat önce

Polislerden vatandaşlara aşure ikramıDENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mübarek Muharrem ayı dolayısı ile bin kişilik aşure hayrı yapıldı.

Polislerden vatandaşlara aşure ikramı

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mübarek Muharrem ayı dolayısı ile bin kişilik aşure hayrı yapıldı.

Aşure hayrı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Huzur ve Güvenliği Güçlendirme ve Yaşatma Derneği ortaklığında yapıldı. Programın duasını Müftüsü Mehmet Aşık yaptı. Aşure dağıtımı Sevindik Polis Karakolu'nda yapıldı. Programa Vali Hasan Karahan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polisler ve vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı.

Polislerden vatandaşlara aşure ikramı

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:52 Kaynak: İHA
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