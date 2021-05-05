Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika

Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

ADANA'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü ve arkadaşı, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsü Miraç Cankut Y. (20) ve arkadaşı Orhan K.'yı (21) gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramalarda maske ambalajı içerisine gizlenmiş metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklarında devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 AHA 710 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalama sonucu otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalandı. Otomobil sürücüsü Miraç Cankurt Y. ve yanındaki Orhan K.'yı gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada maske ambalajı içerisine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi. Otomobil, yediemin otoparkına çekilirken, gözaltına alınan iki şüpheli, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.