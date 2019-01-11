Son Dakika Haberleri: Polisten Tombala Baskını

Polisten Tombala Baskını

1 saat önce

KONYA'da tombala oynatıldığı tespit edilen bir işyerine yapılan baskında 24 kişiye idari işlem yapılırken, kumar oynattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

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KONYA'da tombala oynatıldığı tespit edilen bir işyerine yapılan baskında 24 kişiye idari işlem yapılırken, kumar oynattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. 

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, işyerini takibe aldı. İşyerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis, baskın düzenledi. Baskında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi. İşyeri çevresinde bulanan güvenlik kameralarının ise polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi.  Polis, içerde bulunan ve tombala oynayan 24 kişiye idari işlem yaparken, kumar oynatılmasına yer temin eden işletmeci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:40 Kaynak: DHA

Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa
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