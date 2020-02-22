Polonya'da 6 polis köpeği feci şekilde can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da 6 polis köpeği feci şekilde can verdi - Son Dakika

Polonya'da 6 polis köpeği feci şekilde can verdi

7 saat önce

Polonya'da 6 polis köpeği tutuldukları bodrumu kaynar su basması sonucu haşlanarak can verdi.

Polonya'da 6 polis köpeği feci şekilde can verdi, System.String[]

Polonya'da 6 polis köpeği tutuldukları bodrumu kaynar su basması sonucu haşlanarak can verdi. Köpeklerin ölümünü Twitter hesabından duyuran Varşova Emniyet Müdürlüğü, köpeklerin bakıcılarına psikolog desteği verildiğini duyurdu.


Polonya'nın başkenti Varşova'da Jagiellonska sokakta ısıtma ve sıcak su şebekesinde meydana gelen arıza 6 polis köpeğinin feci şekilde can vermesine sebep oldu. Isıtma sisteminden sorumlu firmanın çalışanlarının dün akşam saatlerinde meydana gelen ciddi boyuttaki arızayı gidermeye çalıştığı esnada ısıtma hattındaki kaynar su bölgede bulunan Varşova Emniyet Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarı'nın bodrum katlarını bastı. Kaynar su basması sonucu Varşova polisinin osmoloji çalışmalarında kullandığı (suç mahali ve suç aletindeki kokunun kime ait olduğunun belirlenmesinde köpeklerin kullanılması) bodrumdaki 6 köpek ise haşlanarak can verdi.


Varşova Emniyet Müdürlüğü, çalışma arkadaşlarının acı kaybını Twitter hesabında yayınladığı bir fotoğraf ile duyurdu. "Cuma akşamı görev arkadaşlarımız Magnet, Jogin, Edamis, Lasso, Jerk ve Long bizlerden ayrıldı. Yaşanan trajedinin boyutunu anlatacak kelime bulamıyoruz. Güle güle dostlarımız" notunu paylaşan Varşova Emniyeti, köpeklerin bakıcılarına psikolog desteği verildiğini açıkladı. - VARŞOVA

Polonya, Varşova, Kaynar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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