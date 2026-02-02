Polonya'da ABD'ye Güvensizlik Artıyor - Son Dakika
Polonya'da ABD'ye Güvensizlik Artıyor

02.02.2026 23:41
Yeni bir ankete göre Polonyalıların %53,2'si ABD'yi güvenilir müttefik olarak görmüyor.

Polonya'da yapılan yeni bir anket, Polonyalıların yarısından fazlasının ABD'yi artık "güvenilir bir müttefik" olarak görmediğini ortaya koydu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, SW Research tarafından Rzeczpospolita gazetesi için bir anket yapıldı.

27–28 Ocak tarihlerinde düzenlenen anket, 800 katılımcı ile yapıldı.

Ankette katılımcılara, "Bugünkü ABD'yi Polonya için güvenilir bir müttefik olarak görüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 29,9'u "evet", yüzde 53,2'si ise "hayır" yanıtı verdi. Yüzde 16,9'u ise bu konuda fikri olmadığını söyledi.

ABD'ye güvensizlik oranı, genç yaş gruplarında yüzde 50'nin altında kalırken, ileri yaş gruplarında güvensizlik yaşla birlikte artış gösterdi.

Yapılan anket, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir veya yerleşim yeri fark etmeksizin neredeyse tüm demografik gruplarda ABD'ye duyulan güvensizliğin güvenin önüne geçtiğini gösterdi.

Anket düzenlendiği tarih itibarıyla, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğu ve Grönland'ın kontrolünü üstlenmeye yönelik söylemlerinin gündemde olduğu bir ayın sonuna denk geldi.

ABD'ye yönelik tutumların genel olarak olumlu olduğu Polonya'da binlerce ABD askeri bulunuyor ve ülke Washington tarafından "örnek bir müttefik" olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Polonya, Güncel

