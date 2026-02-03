Polonya'da Casusluk Yargılaması: 3.5 Yıl Hapis

Rus askeri istihbaratına ve Rus paramiliter örgüt Wagner Grubu'na çalışmak istediği belirlenen Pawel K. isimli Polonya vatandaşı, "casusluk, yasadışı silah ve mühimmat bulundurma" suçlarından 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'da casusluk faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Polonya Özel Kuvvetler Koordinatörlüğü Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, Rus askeri istihbaratına çalışmaya hazır olduğunu beyan eden 50 yaşındaki Pawel K. isimli Polonya vatandaşının toplanan deliller neticesinde casusluk, yasadışı silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıktığını belirterek, şahsın Zamosc Bölge Mahkemesi tarafından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Mazowiecki Birimi tarafından gözaltına alındı

Dobrzynski, Pawel K.'nin 2 Aralık 2022 ile 13 Şubat 2023 tarihleri arasında elektronik iletişim araçlarını kullanarak Rusya askeri istihbaratına katılmak istediğinin belirlendiğini söyledi. Jacek Dobrzynski, Rusya'nın paramiliter örgütü olarak bilinen Wagner Grubu ile Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi'ne bağlı bir askeri birime katılmaya hazır olduğunu beyan eden Pawel K'nin Polonya Ulusal Savcılığı Mazowiecki Birimi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

"Bilgilerin ifşası Zelenskiy'e suikast planlanmasında yardımcı olabilir"

Özel Kuvvetler Koordinatörlüğü Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, Pawel K.'nin Ukrayna'ya insani yardım, silah ve askeri mühimmat dahil her türlü transferin gerçekleştirildiği Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'nın güvenliğine ilişkin bilgileri Rus istihbaratıyla paylaşmaya hazır olduğunun tespit edildiğini, bu tür bilgilerin ifşasının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e suikast planlanmasında yardımcı olabileceğini aktardı. - VARŞOVA