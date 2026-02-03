Polonya'da Casusluk Yargılaması: 3.5 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Polonya'da Casusluk Yargılaması: 3.5 Yıl Hapis

03.02.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus istihbaratına çalışmak isteyen Pawel K., casusluk suçlamasıyla 3.5 yıl hapis cezası aldı.

Rus askeri istihbaratına ve Rus paramiliter örgüt Wagner Grubu'na çalışmak istediği belirlenen Pawel K. isimli Polonya vatandaşı, "casusluk, yasadışı silah ve mühimmat bulundurma" suçlarından 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'da casusluk faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Polonya Özel Kuvvetler Koordinatörlüğü Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, Rus askeri istihbaratına çalışmaya hazır olduğunu beyan eden 50 yaşındaki Pawel K. isimli Polonya vatandaşının toplanan deliller neticesinde casusluk, yasadışı silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıktığını belirterek, şahsın Zamosc Bölge Mahkemesi tarafından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Mazowiecki Birimi tarafından gözaltına alındı

Dobrzynski, Pawel K.'nin 2 Aralık 2022 ile 13 Şubat 2023 tarihleri arasında elektronik iletişim araçlarını kullanarak Rusya askeri istihbaratına katılmak istediğinin belirlendiğini söyledi. Jacek Dobrzynski, Rusya'nın paramiliter örgütü olarak bilinen Wagner Grubu ile Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi'ne bağlı bir askeri birime katılmaya hazır olduğunu beyan eden Pawel K'nin Polonya Ulusal Savcılığı Mazowiecki Birimi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

"Bilgilerin ifşası Zelenskiy'e suikast planlanmasında yardımcı olabilir"

Özel Kuvvetler Koordinatörlüğü Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, Pawel K.'nin Ukrayna'ya insani yardım, silah ve askeri mühimmat dahil her türlü transferin gerçekleştirildiği Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'nın güvenliğine ilişkin bilgileri Rus istihbaratıyla paylaşmaya hazır olduğunun tespit edildiğini, bu tür bilgilerin ifşasının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e suikast planlanmasında yardımcı olabileceğini aktardı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polonya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da Casusluk Yargılaması: 3.5 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:04:56. #7.11#
SON DAKİKA: Polonya'da Casusluk Yargılaması: 3.5 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.