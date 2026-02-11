Polonya'da Eski Bakan İçin Tutuklama Emri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polonya'da Eski Bakan İçin Tutuklama Emri

11.02.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zbigniew Ziobro hakkında Avrupa Tutuklama Emri talep edildi, 26 suçlamayla yargılanıyor.

Polonya'da, Ocak ayında Macaristan tarafından siyasi sığınma hakkı verilen eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro hakkında savcılar tarafından "Avrupa Tutuklama Emri" talep edildiği bildirildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'un haberine göre, Macaristan'ın ocak ayında sığınma hakkı verdiği Polonya eski Adalet Bakanı Ziobro, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve görevi kötüye kullanma ile bağlantılı 26 ayrı suç işlemekle suçlanıyor.

Polonya'da savcılık, Ziobro hakkında Avrupa Birliği (AB) genelinde geçerli olacak "Avrupa Tutuklama Emri" çıkarılması için Varşova'daki bir bölge mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Ziobro'nun cezai sorumluluktan kaçmak amacıyla büyük olasılıkla bir AB ülkesinde saklandığı belirtildi ve mevcut adresinin bilinmediği ifade edildi.

Söz konusu talep, yetkililerin geçen hafta ülke içinde geçerli tutuklama emri çıkarmasının ve başkent Varşova'daki bir mahkemenin eski bakan hakkında tutuklu yargılama kararı vermesinin ardından geldi.

Polonya'daki soruşturmacılar, Ziobro'nun suç mağdurlarına yardım etmek amacıyla kurulan bir devlet programı olan Adalet Fonu'ndan yaklaşık 150 milyon zlotinin (35,4 milyon avro) kötüye kullanıldığı iddia edilen bir "organize suç örgütü" kurup yönettiğini öne sürüyor.

?- Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı da Macaristan'a sığınmıştı

Polonya'da savcılık, ülkede 2019-2023 yılları arasında Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Marcin Romanowski'ye "organize suç örgütüne katılmak" ve "zimmetine para geçirme girişiminde bulunmak" dahil birçok suçlama yöneltmişti.

Romanowski suçlamaları reddetmiş ve Aralık 2024'te Macaristan'a giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Macaristan da Romanowski'ye bu hakkı tanımıştı.

Macaristan hükümetinin bu adımları, iki ülke arasında gerilime neden olmuş, Polonya, Macaristan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Eski Bakan İçin Tutuklama Emri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 00:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: Polonya'da Eski Bakan İçin Tutuklama Emri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.