Pomem Mezuniyet Töreni - Polis Akademisi Başkanı Çolak
1 saat önce
- Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
- Polis Akademisi
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Mamak Belediyesi
Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:55 Kaynak: AA
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