Son Dakika Haberleri: Portakal Savaşları Başladı

Portakal Savaşları Başladı

53 dakika önce

İTALYA'nın kuzeyindeki Ivrea kenti, yüzyıllardır düzenlenen portakal karnavalına bu yıl da ev sahipliği yaptı.

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İTALYA'nın kuzeyindeki Ivrea kenti, yüzyıllardır düzenlenen portakal karnavalına bu yıl da ev sahipliği yaptı. Torino yakınlarında küçük bir kent olan Ivrea'da her yıl düzenlenen karnaval kapsamındaki Portakal Savaşları bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Karnaval başlamadan önce şehrin meydanına tonlarca portakal getirildi. Meydanında toplanan yüzlerce kişi tonlarca portakalı birbirine fırlatarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Yarın sona erecek festival için Sicilya'dan da yaklaşık 500 ton portakal gönderildi.

KIRMIZI ŞAPKA SAVAŞ DIŞI

Bir efsaneye göre kentin zalim düküne başkaldırıyı temsil eden Portakal Savaşları için 700 ton portakal kullanılıyor. 9 at arabalı ve zırhlı takım herhangi bir koruma kullanmayan yaya takımına karşı kent meydanında ve sokaklarında savaşıyor.

7 bin civarında savaşçının yanında etkinliği izlemek için gelen ziyaretçiler kırmızı şapka takarak kendilerini savaş dışı ilan ediyor. Böylece fırlatılan portakallardan etkilenmemeye çalışıyorlar.

Festival, sakin bir kent olan Ivrea'yı her yıl cazibe merkezi haline getiriyor ancak portakal israfı ve yaralanmalar her yıl tartışma konusu oluyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:05 

Torino, Güncel
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