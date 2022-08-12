Portekiz hükümeti yoksul ailelere çocukları için para yardımı kararı aldı - Son Dakika
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Portekiz hükümeti yoksul ailelere çocukları için para yardımı kararı aldı

12.08.2022 13:53
Portekiz hükümeti yoksul ailelere çocukları için para yardımı kararı aldı

Portekiz'de hükümet, yoksul ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yıllık asgari 600 avroluk yardımda bulunma kararı aldı.

Portekiz'de hükümet, yoksul ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yıllık asgari 600 avroluk yardımda bulunma kararı aldı.

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, basına yaptığı açıklamada, aşırı yoksul ailelerde yaşa bakılmaksızın çocuk başına tahsis edilecek asgari 600 avroluk yardımın, "olağanüstü değil, yapısal bir önlem olduğunu" söyledi.

Godinho, yardımın eylülde kademeli olarak yürürlüğe gireceğini ve 2023'te tam işlevini sağlayacağını belirterek, "1. ve 2. seviyede" diye ayrılacak yardımların toplam 400 bin çocuğu kapsayacağını ifade etti.

"İlk 0-3 yaş çocukların durumunu desteklemeye odaklandık. Şimdi büyük çocuklara yardım etme zamanı geldi." diyen Godinho, ayrıca toplamda 123 bin yoksul çocuğa 2023'den itibaren aylık 70 ile 100 avro arasında değişen ek yardımlar yapılacağını duyurdu.

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Kaynak: AA

Portekiz, Hükümet, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Portekiz hükümeti yoksul ailelere çocukları için para yardımı kararı aldı - Son Dakika
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