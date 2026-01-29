Portekiz Gemisi Kızağa Kondu

İstanbul'da inşası devam eden Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne ait Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri'nin birinci gemisinin blok kızağa koyma töreni, Tuzla'daki Ada Tersanesi'nde düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Böylesine üstün niteliklere sahip iki geminin üretim faaliyetlerinin Türkiye'de icra ediliyor olması, ülkemizin gemi inşa kabiliyetlerinde ne kadar güçlü bir konuma geldiğinin bir göstergesidir" dedi.

Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşasına başlanan Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin kızağa koyma törenini Ada Tersanesi'nde gerçekleştirildi. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ana yükleniciliğinde yürütülen proje, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliğini taşıyor. Törene, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu,Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Gen. João Cartaxo Alves ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Ziya Kadıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

"Bu proje Türkiye ve Portekiz için tecrübe ve teknoloji paylaşımı açısından büyük bir kazançtır"

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, projenin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğine dikkat çekerek şunları aktardı:

"Türkiye'yle Portekiz arasındaki ilişkiler tarihi derinliği olan, karşılıklı saygı ve güvenle beslenen köklü bir zemine dayanmaktadır. aramızdaki bağlar ikili düzlemde ve pek çok alanda genişleyen işbirliği gündemiyle ilerlemektedir. Uluslararası müttefiklik ruhuyla gelişen ilişkilerimiz sürekli olarak daha da güçlenmektedir. Bugün kızağa koyma sürecine eşlik ettiğimiz gemi inşa süreci de iki ülke arasındaki ilişkilerin somut bir nişanesi olduğu gibi, ilişkilerimizin kalıcı ve ileriye dönük olması açısından da kıymetli bir adımdır. Aynı zamanda bu proje, denizcilik geleneğine sahip Türkiye ve Portekiz için tecrübe ve teknoloji paylaşımı açısından da büyük bir kazançtır. Özgün tasarımı, yüksek süratli geniş taşıma kapasitesi ve operasyonel esneklik gibi üstün nitelikleriyle birlikte pek çok farklı göreve entegre olabilen modüler mimariye sahip bu gemilerin, Portekiz donanmasının stratejik hedeflerine ve harekat ihtiyaçlarına cevap verebileceğine yürekten inanıyorum. Şüphesiz ki bu gemiler hizmete girdiğinde Portekiz donanmasının barış, istikrar ve kriz yönetimi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak; aynı zamanda NATO'nun müşterek kabiliyetlerine de açık bir biçimde ortaya koymaktadır."

"Ülkemiz son yıllarda ihtiyaçlarını kendi kabiliyet ve imkanlarıyla karşılayan bir üretim kapasitesine ulaşmıştır"

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı güçlü konum ve etkinliği vurgulayarak, "Böylesine üstün niteliklere sahip iki geminin üretim faaliyetlerinin Türkiye'de icra ediliyor olması savunma sanayimizin ulaştığı mümtaz seviyeyi ve ülkemizin gemi inşa kabiliyetlerinde ne kadar güçlü bir konuma geldiğinin bir göstergesidir. Öyle ki ülkemiz son yıllarda ihtiyaçlarını kendi kabiliyet ve imkanlarıyla karşılayan; bununla yetinmeyip dost ve müttefik ülkelerin için güvenilir tedarik ortağı olabilen bir üretim kapasitesine ulaşmıştır. Küresel ölçekte belirsizliklerin, çok boyutlu tehditlerin ve deniz güvenliklerine yönelik risklerin arttığı bir dönemde bu gibi işbirlikleri her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir. Temennimiz dost ve müttefik Portekiz'le ortaya koyduğumuz bu ortak çalışma kültürünün tüm platformlarda geliştirilmesidir. Savunma sanayi başkanlığımızın etkin süreç yönetimi, tersanelerimizin üretim disiplini ve ana yüklenici STM'nin proje yönetim tecrübesi ile yerli firmalarımızın çabaları bu konuda güvencemiz oldu. Bu çerçevede gösterdikleri titizlik ve ortaya koydukları büyük gayretler için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL