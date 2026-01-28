Portekiz Savunma Bakanı Baykar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Ekonomi

Portekiz Savunma Bakanı Baykar'ı Ziyaret Etti

Portekiz Savunma Bakanı Baykar\'ı Ziyaret Etti
28.01.2026 21:16
Nuno Melo, Türk SİHA'larını övdü ve gelecekteki hedefler için deneyim alışverişinin önemli olduğunu vurguladı.

Baykar'ı ziyaret eden Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Türk silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) övgüyle söz ederek, gelecekteki hedeflerini en iyi şekilde belirleyebilmek için bu örnekleri görmeleri gerektiğini belirtti.

Melo ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Melo, burada yaptığı açıklamada, gelecekteki hedeflerini en iyi şekilde belirleyebilmeleri için iyi örnekleri görmeleri gerektiğini söyledi.

Baykar'ın tamamen özel bir şirket olduğuna dikkati çeken Melo, "Burada çalışanların yaş ortalaması 29'un altında. Bu tür yatırımların nitelikli, iyi maaşlı ve genç istihdamı çekmeye nasıl yardımcı olduğunu ve savunma alanında geleceği stratejik olarak tasarlamamıza nasıl katkı sağladığını anlıyorsunuz. Bu yüzden, gerekirse satın alınabilecek ekipmanlardan bağımsız olarak bu deneyim alışverişi çok önemli." dedi.

Ziyareti somut bir alım amacı gütmeden yaptıklarını dile getiren Melo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada Portekiz'de farklı alanlarda yararlı olabilecek pek çok ekipman buluyoruz. Burada şahit olduğumuz şeylerin dünyadaki en ileri teknolojinin zirvesinde olduğuna şüphe yok. Arkamdaki bu hava aracı (KIZILELMA) tamamen otonom, etkileyici bir savaş kapasitesine ve mevcut en sofistike teknolojiye sahip. Elbette bunun pek çok kullanımı olabilir, sadece savaş zamanında değil, barış zamanında da arama-kurtarma, gözetleme, yangın gözetleme gibi faaliyetlerde kullanılabilecek pek çok örnek var... Bu tür teknolojilerin gelecekte sağlayacağı devasa bir ekipman taşıma ve konumlandırma kapasitesi mevcut.

Biz savunma sanayisine yatırım yapıyoruz ve amacımız geleceğe değer katan bir yatırım fikrine sahip olmak. Portekiz'in dron konusunda iddialı olduğunu biliyoruz. Kendi ölçeğimizde önemli olan birkaç şirketimiz var, her ne kadar dronları daha küçük boyutlu olsa da. Ulusal sermaye ve yatırımlarla kat edilecek çok yol var ama bu ancak görerek ve deneyim paylaşarak olur."

"Bu gezi daha çok görmek için mi yoksa kapıları açmak için mi?" sorusuna Bakan Melo, "Hepsi diyebilirim. Görmeye, bu ekipmanların Portekiz için önemli olup olmadığını anlamaya ve Portekiz'de yapılanların Türkiye için yararlı olup olmadığını görmeye geldik. Bu, ileri teknoloji içeren savunma sanayilerine odaklanmış bir yolculuktur." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

