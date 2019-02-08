Son Dakika Haberleri: Poşet Değil Torba

Poşet Değil Torba

1 saat önce

Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "poşet değil torba" isimli tamamen organik kumaştan dikilmiş torba projesi adımlarını sıklaştırarak ilerliyor.

Poşet Değil Torba, System.String[]
Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "poşet değil torba" isimli tamamen organik kumaştan dikilmiş torba projesi adımlarını sıklaştırarak ilerliyor.

Hasan Çakın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Bal, Moda Tasarım Öğretmenleri Cemile Kırbaş ve Fatma Kaynak, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz ve idarecileri ile giyim üretim teknolojisi alanı öğretmenlerimiz ve öğrencilerini çevreye duyarlı bu projeleri için tebrik ediyorum. Dünyamız, üzerinde yaşayan milyarlarca canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu eşyaların, belli bir kullanım süresi bulunmakta. Doğaya atılan bazı eşyalar, dünya üzerinde aylarca, yıllarca kalır ve yok olmaz. Bu da hem çevre kirliliğine yol açtığı gibi, dünyaya da zarar vermekte. Doğada çam şişeler 4 bin yılda, plastikler bin, naylon poşetler 500, pet şişeler 400, piller ise 300 yılda kaybolmaktadır. Bu nedenle okulumuz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin başlattığı insanlarımızı bez çanta kullanmaya yönlendirme çalışmaları çok önemlidir. Bafra Belediyesi olarak bu kadar anlamlı projeye tam destek verdik. Hemşehrilerimin de destek vermesini rica ediyorum" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

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