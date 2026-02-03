Ardahan'ın Posof ilçesinde rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak bilinen Berat Kandili, camilerde düzenlenen özel programlarla coşkuyla idrak edildi.
Berat Kandili dolayısıyla Merkez Camiinde düzenlenen programda, Berat Kandili Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualarla ihya edildi. İlçe müftüsü İsmail Bayram'ın gece ile ilgili konuşmasından sonra dua edildi. Program yatsı namazının kılınması ile sona erdi. - ARDAHAN
Son Dakika › Yerel › Posof'ta Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
