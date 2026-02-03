Posof\'ta Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak bilinen Berat Kandili, camilerde düzenlenen özel programlarla coşkuyla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Merkez Camiinde düzenlenen programda, Berat Kandili Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualarla ihya edildi. İlçe müftüsü İsmail Bayram'ın gece ile ilgili konuşmasından sonra dua edildi. Program yatsı namazının kılınması ile sona erdi. - ARDAHAN