Posof\'ta TIR Yolu Kapattı

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giren TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan TIR, Posof-Türkgözü karayolu Eminbey köyü mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle kayarak yolu kapattı. Rampada kalan TIR'ı kurtarmak için sürücülerin iterek yolu açma çabaları sonuç vermedi. Yaklaşık 25 TIR kara yolunda mahsur kaldı.

Eminbey köyü mevkisinde uzun süredir beklediklerini söyleyen TIR sürücüsü Celil Doğan, "Yolun kaygan olması nedeniyle araçlar Eminbey köyü mevkisinde rampayı çıkamadı. Yaklaşık 25 TIR burada 4 saatten fazla zamandır bekliyoruz" dedi.

Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda kayan araçları geri manevra yaptırarak yolun tek şeritten ulaşıma açılmasını sağladı.