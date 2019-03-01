Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Suşehri ilçesinde, "Postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Suşehri ilçesinde, "Postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.



Suşehri Belediyesi ile İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Milli Savunma Üniversitesi Rektör Danışmanı emekli Kıdemli Albay İbrahim Keleş konuşmacı olarak katıldı.



28 Şubat mağduru olduğunu belirten Keleş, "Türkiye ve Orta Doğu Politikası" ile "28 Şubat FETÖ ilişkisi" konularında bilgi verdi.



28 Şubat'ta inancı nedeniyle yüzbaşıyken görevden atıldığını anlatan Keleş, büyüyen ve gelişen Türkiye üzerinde halen bir takım oyunlar oynandığını ve bu oyunların halkın gücü sayesinde bozulduğunu söyledi.





Darbenin, milletin verdiği yetkinin askerler tarafından elden alınma olduğunu aktaran Keleş, "Ülkemiz ne zaman ayağa kalkmaya çalışsa, bazıları tarafından bu engellemeye çalışılıyor. Fakat halkımız bu olaylara karşı direnişini her zaman göstermiş, ülkemizi her zaman ayakta tutmuştur. Bunun için ki ülkemiz halkın kendine olan güvencinden dolayı ayakta durabiliyor. Yani Türk halkı dirençli." dedi.





Keleş, 28 Şubat sürecinde kendisiyle birlikte yaklaşık bin 635 kişinin ihraç edildiğini ifade etti.





Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Sadet Partisi İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayı Halim Uzun, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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