Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümüne doğru - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sade bir törenle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle kısıtlı organizasyonların yapılacağı etkinlikler kapsamında gerçekleşecek konser, belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü salgın nedeniyle coşkuyla kutlayamadıklarını belirterek, "Her şeye rağmen genç nesillere, geleceğe anlam bırakmak ve geçmişin tarihi gücünü ortaya koymak adına bu etkinlikleri bazen dijital ortamlarda bazen de bireysel kutlamayı ve kutlatmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.