Prematüre Bebekler İçin Multidisipliner Takip Önerisi

20.01.2026 12:17
KTÜ'den Doç. Dr. Beril Dilber, erken doğan bebeklerin uzmanlarca düzenli takip edilmesini vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beril Dilber, özellikle 37 hafta ve öncesinde doğan bütün çocukların nöroloji, yenidoğan uzmanı, çocuk gelişimcisi, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Dilber, AA muhabirine, prematüre doğum hikayesi olan bebek ve çocukları nörologlar olarak çok önemsediklerini anlattı.

Erken doğumun ileriye dönük riskler oluşturabildiğini belirten Dilber, bunların en önemlilerinden birisinin beyinde meydana gelebilen serebral palsi olduğunu dile getirdi.

Ayrıca erken doğumun epilepsi, öğrenme güçlükleri, okul başarılarında düşüklük, işitme ve görme problemlerine de neden olabildiğine işaret eden Dilber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 37 hafta ve daha öncesinde doğan bütün çocukların bir şekilde multidisipliner ekiple yani çocuk nörolojisi, yenidoğan uzmanı, çocuk gelişimcileri, psikologlar ve fizyoterapistlerle yönetilmesi gerekmekte. Bu yüzden de bunların multidisipliner olarak yürütülmesi ve olası riskleri ortadan kaldırabilmek için takiplerinin yapılması şart."

Bu işlemlerin KTÜ Farabi Hastanesi'ndeki Riskli Bebek Takip Ünitesi'nde yapıldığını dile getiren Dilber, "Fizyoterapistlerimizle bu çocukların ileri evre skorlamaları, ileriye dönük yürüme ve oturma becerileri ya da algısal problemleri psikologlarımız, çocuk gelişimcilerimizle denetlenerek takipleri aralıklı yapılmakta. Bunun yapılması çocukların ileriki yaşamları için çok önemli." diye konuştu.

"Bu süreçten geçmelerini muhakkak öneriyoruz"

Doç. Dr. Dilber, söz konusu takiplerin belli aralıklarla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çocuklar büyüyen varlıklar oldukları için en önemli ihtiyaçlarından biri motor becerileridir. Yani oturma, yürüme gibi temel hareketler ve ilerleyen süreçte konuşma becerileridir. Bu süreçte çocukların gelişiminde ortaya çıkabilecek sorunları, örneğin otizm gibi durumları önceden tespit edebilmek için bu süreçten geçmelerini muhakkak öneriyoruz. Ayrıca epilepsi, serebral palsi gibi hastalıklar da muhakkak tetkik edilip, tedavi edilmesi gereken durumlar arasında yer alıyor."

Dilber, erken dönemde muayenenin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İleriye dönük erken tanı çok önemli. 'Benim bebeğim iyi, poliklinikte muayenesini yaptırırım, bugün değil daha sonra yaptırırım' diye ötelemenin bir faydası olmuyor. Çünkü hafif formda olan sorunları atlıyoruz. Belirgin riskleri veya ciddi problemleri olan bebekleri aileler hızla getirirken, hafif derecede olanlar kolaylıkla atlanabiliyor ve ileri yaşlarda sorunun çözümü daha zor hale gelebiliyor. O yüzden erken dönemde muayeneye getirmek bu bebekler için yaşam kalitesini arttırıcı en önemli unsur oluyor."

Kaynak: AA

