İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.
Chelsea, Christensen'in 45+1'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla son şampiyon Liverpool karşısında 10 kişi kaldı.
Konuk ekip Liverpool, Mane'nin 50 ve 54'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Liverpool, 2. maçından da galibiyetle ayrılırken, Chelsea 3 puanda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Premier Lig'de Liverpool, 10 kişi kalan Chelsea'yi yendi - Son Dakika Spor