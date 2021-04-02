Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi - Son Dakika

Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi

02.04.2021 19:11
Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilgili olarak medyada yer alan prim iddialarının doğru olmadığını belirtti, haberleri yalanladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan ya da teknik ebimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir" denildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından Türkiye Futbol Federasyonu da oyunculara prim dağıtıldığı iddialarını yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Söz konusu haberlerde; A Milli Takım futbolcularımızın, Hollanda ve Norveç maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirilmektedir. Şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir" denildi.

AY-YILDIZ'IN KUTSALLIĞI İLE BAĞDAŞMAZ

Açıklamanın devamında, "Büyük mücadele sonucunda EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaparak grubunda ilk 3 maçı lider tamamlayan takımımızı doğru olmayan haberlerle gündeme getirmek kimseye fayda sağlamayacağı gibi, Ay Yıldız'ın kutsallığı ile de bağdaşmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

BİZİM ÇOCUKLARA İNANIN VE GÜVENİN

Son bölümde ise "Milli Takımımızın şu andaki hedefleri, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en üst seviyede temsil etmek, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmak ve bayrağımızı sürekli başarılarla dalgalandırmaktır. Türk halkından buna benzer gerçek olmayan haberlere rağbet etmemesini diliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kendilerini mutlu etmek için çabalayan "Bizim Çocuklar"a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz" sözlerine yer verildi.

Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi
Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi

Nihat Özdemir, Milli Takım, Şenol Güneş, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi - Son Dakika Spor


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