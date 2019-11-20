Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Trakya Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, elektronik sigara kullanımının diğer tütün ürünleri gibi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) neden olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hatipoğlu, Dünya KOAH Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulu Toplantı Salonu'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında, KOAH'ın nefes yollarında iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu söyledi.

40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH'lı olduğunu dile getiren Hatipoğlu, bu hastalığa bağlı dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hatipoğlu, tütün ürünleri kullanımı, hava kirliliği, tozlu ortamlarda çalışma, çocukluk çağında yetersiz beslenme ve hareketsizliğin KOAH'a yol açan faktörlerin başında geldiğini söyledi.

Sigara kullanımının KOAH'ın gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Elektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor. Her türlü duman, partikül, toz ve gaz sürekli solunursa bunlar hava yollarında iltihaplanmaya yol açıyor. Sigara dumanında olduğu gibi bu mekanizmalar da KOAH'ın gelişmesine neden oluyor. Aynı zamanda bu ürünler özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda yaygın kullanım ağı bulmaya başladı. Tüm dünyada bunun kullanımıyla ilgili ölüm vakaları bildiriliyor. Bu mekanizmaların kullanımına bağlı olarak solunum yetmezliği dolayısıyla hastalar solunum cihazlarına bağlanıp tedavi altına alınıyor."

KOAH'ın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Hatipoğlu, risk faktörlerinden uzak durulması ve düzenli yaşamla hastalığın etkilerinin en aza indirilebildiğini sözlerine ekledi.