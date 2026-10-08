Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı - Son Dakika
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Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

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Fransa'da öğrenci protestolarına katılan bir genç, annesi tarafından yakalanarak sokak ortasına tekme tokat dövüldü. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda kadının genci protesto alanından uzaklaştırdığı öğrenildi.

Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen öğrenci protestolarında bu kez bir anne ile oğlunun karşılaşması dikkat çekti. Lise önündeki protestoya katılan bir gencin, annesi olduğu belirtilen kadın tarafından yakalanarak fiziksel müdahaleye maruz kaldığı anlar kameraya yansıdı. Kadının gence vurduğu ve onu protesto alanından uzaklaştırdığı öne sürüldü.

KALABALIĞIN ARASINA GİRİP OĞLUNU ALDI

Görüntülerde, lise önünde toplanan öğrencilerin arasına giren öfkeli bir kadının gençlerden birine müdahale ettiği görüldü. Çevredeki öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda kadının, oğlu olduğu belirtilen genci protestodan uzaklaştırmak istediği aktarıldı.

BİR BAŞKA ÖĞRENCİ DE ANNESİNDEN KAÇMIŞTI

Fransa'daki protestolarda benzer bir olay 2 Ekim'de Essonne bölgesindeki Arpajon kentinde yaşandı. Edmond-Michelet Lisesi önünde çekilen görüntülerde, yüzünü kapatan bir öğrencinin yanan çöp konteynerine tekme attıktan sonra bir kadın tarafından kovalandığı görüldü.

Çevredeki öğrencilerin kadının gencin annesi olduğunu söylemesi üzerine görüntüler dikkat çekti. Ancak kadının gerçekten öğrencinin annesi olduğu doğrulanamadı.

PROTESTOLARIN NEDENİ EĞİTİMDEKİ SORUNLAR

Fransa'da eylül ayının ortalarında başlayan lise öğrencilerinin protestoları, kısa sürede ülke geneline yayıldı. Öğrenciler, okullardaki öğretmen ve personel eksikliğine, yetersiz eğitim bütçesine, eskiyen binalara ve sınıflardaki olumsuz koşullara tepki gösterdi.

Eğitim kurumlarının önünde barikatlar kuran öğrenciler, bazı okullarda dersleri boykot etti. Gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

266 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

6 Ekim'de düzenlenen ülke genelindeki gösterilere, Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre 266 bin kişi katıldı. Başkent Paris'teki katılımcı sayısı ise 56 bin olarak açıklandı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, aynı gün 891 lisede eğitimin tamamen veya kısmen durduğunu bildirdi. Gösteriler kapsamında yaklaşık 500 kişi gözaltına alınırken, protestoların başlangıcından itibaren gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı.

HÜKÜMETE EĞİTİMDE REFORM ÇAĞRISI

Öğrenciler, eğitim kurumlarına daha fazla kaynak ayrılmasını ve personel eksikliklerinin giderilmesini talep ederken, Başbakan Sébastien Lecornu hükümetin öğrencilerin şikayetlerini dinlemesi gerektiğini belirtti.

Eğitim Bakanlığı da öğrencilerin okullarındaki sorunları iletebileceği çevrim içi bir başvuru sistemi oluşturdu. Ancak öğrenci temsilcileri, talepleri karşılanana kadar protestoları sürdüreceklerini açıkladı.

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