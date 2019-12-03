Protokol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tekerlekli sandalyeye bindi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi. 3 Aralık'ın bir farkındalık günü olduğunu ifade eden Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya ve İlçe Nüfus Müdürü Gülhan Yavuz, programa tekerlekli sandalye ile geldi.



Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Bugün yoğun programlarımız var. Çok konuşup hepinizi meşgul etmek istemiyorum. Bugün bizde buraya tekerlekli sandalyeye oturarak geldik. En azından engelli bireyleri bir an olsun anlamak adına böyle bir farkındalık yaptık. Devletimiz engelli bireylere ve yakınlarına gerekli tüm önem ve desteği vermektedir. Bu vesile ile bugün burada olan tüm engelli kardeşlerimize ve Sakatlar Derneği'ne teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ