Protokol Üyelerinin Eşlerinden Huzurevi Ziyareti
31 dakika önce
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Azime Çiftçi, ayrı onlarla yakından ilgilendi. Huzurevindeki atölyeleride gezen Çiftçi, ziyaret sonunda yaşlılara hediyeler verdi.
Ziyarette AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan
, İl Jandarma
Komutanı Abdurrahman Başbuğ
'un eşi Hatice
Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun eşi Fatma Kolcu da hazır bulundu. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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