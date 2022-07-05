Psikopat koca karısını rehin alıp evi yakmaya çalıştı! Polis geleneksel yöntemle vahşeti engelledi - Son Dakika
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Psikopat koca karısını rehin alıp evi yakmaya çalıştı! Polis geleneksel yöntemle vahşeti engelledi

05.07.2022 16:46

Kayseri'de aile içi vahşet son anda engellendi. Eşi Murat G. tarafından evde alıkonulan Ümmüş G., çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine polis operasyonuyla kurtarıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve evi yakmaya çalışan Murat G., kesici aletle kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat G., eşi Ümmüş G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle evde alıkoydu.

ÇIĞLIK SESLERİNE KOŞTULAR

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Murat G.'yi eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı.

Eşinin alıkoyduğu kadını polis kurtardı

EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına yanıt vermeyen Murat G., evi yakmaya çalıştı. Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren polis, Murat G.'yi etkisiz hale getirdi. Ümmüş G., polis ekiplerinin koruması altına alındı. Olay sırasında kesici aletle kendisine zarar veren Murat G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Kocasinan, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Psikopat koca karısını rehin alıp evi yakmaya çalıştı! Polis geleneksel yöntemle vahşeti engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Psikopat koca karısını rehin alıp evi yakmaya çalıştı! Polis geleneksel yöntemle vahşeti engelledi - Son Dakika
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