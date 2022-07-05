Saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat G., eşi Ümmüş G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle evde alıkoydu.

Kaynak: DHA

Kocasinan, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Psikopat koca karısını rehin alıp evi yakmaya çalıştı! Polis geleneksel yöntemle vahşeti engelledi - Son Dakika

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