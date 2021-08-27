Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den duyarlı belediye personeline ödül - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, görev alanında altın dolu cüzdanı bularak sahibine teslim eden Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Aktaş'ı ödüllendirdi.

Geçtiğimiz günlerde görev bölgesinde bir cüzdan dolusu altın bulan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Aktaş, kendi imkanları ile altın dolu cüzdanı ve bir miktar parayı sahibine teslim etmişti. Personelin bu davranışını büyük takdirle karşılayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Aktaş'ı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Duyarlı davranışı sonrasında personeli makamında ağırlayan Çetin, Hüseyin Aktaş'ın herkese örnek olması gereken bir duruş ortaya koyduğunu ifade etti.

"Bu davranışının toplumun her kesimine örnek olmasını temenni ediyorum"

Belediye personelinin örnek olması gereken bir tutum sergilediğini belirten Başkan Çetin, "Yolları süpürürken bulduğu altın dolu cüzdanı sahibine teslim eden Temizlik İşleri personelimiz, Hüseyin kardeşimizi bu güzel davranışından dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdik. Personelimizin bu davranışının toplumun her kesimine örnek olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA