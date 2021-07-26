Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, gençlerle buluştu - Son Dakika

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı'nda gerçekleşen Gençlik Buluşması'nda Pursaklar'ın gençleri ile bir araya geldi.

İlçede yaşayan her yaştan bireyle bir araya gelen, fikir ve görüşlerini alan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belirli aralıklarla yapılan gençlik buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Çetin, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte katılım sağladığı gençlik buluşmasında ilçede yapılabilecek çalışmalar, projeler, gençlerin kitap okuma ve internet kullanımının masaya yatırıldığı görüşmede, samimi ve güzel bir sohbet gerçekleştirildi.

"Kitap okumaktan vazgeçmeyin"

Gençlerin kitap okumaları ve internet kullanımı ile alakalı güzel bir söyleşi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çetin, "Daha güzel bir gelecek daha güzel bir hayat için yapmanız gereken önemli şey okumaktır. Gençlerimiz genel olarak elindeki cep telefonlarıyla meşgul oluyor. Günümüzün tamamını teknolojiye ayırmak yerine bir bölümünü de kitaplara ayırmamız gerekiyor. İnsanoğlunun kendisine yapabileceği en güzel yatırım kitap okumak. Kitap okudukça bilgiyle besleneceğiz. Bu yüzden gençlerimize önemle rica ediyorum. Kitap okumaktan vazgeçmeyin" dedi. - ANKARA