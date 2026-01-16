Putin'den BM Vurgusu - Son Dakika
Putin'den BM Vurgusu

16.01.2026 12:35
Putin, BM'nin rolünü güçlendirme ihtiyacını vurguladı ve tek taraflı eylemleri eleştirdi.

MOSKOVA, 16 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel meselelerde Birleşmiş Milletler'in üstlendiği kilit ve merkezi rolün güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Perşembe günü, yeni atanan yabancı büyükelçilerin güven mektuplarını sunduğu törende konuşan Putin, bazı ülkelerin "güçlünün haklı olduğu" anlayışıyla kendi iradelerini dayatmayı ve başkalarına ders verip emirler yağdırmayı meşru gördüklerine dikkat çekti.

Diplomasinin yerini "giderek tek taraflı ve son derece tehlikeli eylemlere bıraktığını" belirten Putin, BM Şartı'nın hükümlerinin günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Dengeli ve yapıcı bir dış politika izlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Putin, tüm ortaklarıyla gerçek anlamda şeffaf ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

