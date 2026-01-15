Putin ve Lula'dan Venezuela Üzerine Görüşme

MOSKOVA, 15 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva başta Venezuela olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider çarşamba günkü telefon görüşmesinde Venezuela'nın egemenliği ve ulusal çıkarlarının korunması konusunda benzer tutuma sahip olduklarını vurguladı.

İki liderin, Latin Amerika ve diğer bölgelerdeki gerginliği azaltmak için Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi platformlarda koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kaldığı da ifade edildi.