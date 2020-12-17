PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor - Son Dakika

PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor

17.12.2020 09:28
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor, System.String[]

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojileri Alanında görevli kadın öğretmenler, PVC doğrama makineleriyle ürettikleri kapı ve pencerelerle okulun ekonomisine katkıda bulunuyor.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojileri Alanında görevli kadın öğretmenler, PVC doğrama makineleriyle ürettikleri kapı ve pencerelerle okulun ekonomisine katkıda bulunuyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) A.Ş. tarafından Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe olarak alınan PVC makinelerde kadın öğretmenler tarafından kapı ve pencere üretimi yapılıyor. Öğrencilere ölçüm, çizim ve kesimle ilgili eğitim vermenin yanı sıra okulun kapı ve pencere ihtiyaçlarını da karşılayan 4 kadın öğretmen, el becerileriyle de hünerlerini sergiliyor. Sanayi sektörünün duyduğu kalifiye personel ihtiyacının karşılanması için öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye özen gösteren öğretmenler, makine başına geçerek kapı ve pencerelere de kadın eliyle şekil veriyor.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojileri Alan Öğretmeni olarak 3 yıldır görev yaptığını ifade eden Yeşim Kolaman, PVC doğrama ve cephe sistemlerini kapsayan 2 alanda çalıştıklarını söyledi. Okulda PVC kapı ve pencere doğrama işi yaptıklarını anlatan Kolaman, istenilen ölçülerde üretim yapıp montajı sağladıklarını belirterek, "Burada 11. sınıf öğrencilerimizle çalışmaktayız. Bizim kontrolümüzde öğrencilere kapı-pencere doğramalarını, nasıl kesilmesi gerektiğini, nasıl çizilmesi gerektiğini öğretiyoruz" dedi.

"Kadının da bu işi yapabileceğini gösteriyoruz"

Ürettikleri ürünleri okul içerisinde kullandıklarını kaydeden Kolaman, "Okulun temel ihtiyaçlarını belirleyip ölçülerini alıyoruz ve öğrencilerle beraber atölyede ürünler üretiyoruz. Erkekler kadar güçlü değiliz ama onlar kadar bu işi yapabildiğimizi ve yaptığımızı da düşünüyoruz. Bizlerin burada çalışması kadının da bu işi yapabileceğini gösterdi. Daha düzenli ve intizamlı işler çıkardığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Üretimlerimizi kadın eliyle yapıyoruz"

Okulda 4 kadın öğretmen olarak PVC bölümünde görev yaptıklarını ve tespit ettikleri kırık dökük kapı pencereleri burada kendi PVC makineleriyle ölçülerine göre yeniden ürettiklerini ifade eden öğretmenlerden Esra Oğlağo da, okulun ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladıklarını belirtti. PVC doğrama işlerini kadın eliyle yaptıklarını ve öğrencileri geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Oğlağo, "Öğrencilerimiz isterlerse PVC alanında kendilerini geliştirebilir ve ileride iş imkanına sahip olabilirler. Bu iş dışarıdan erkek mesleği olarak görünse de burada kadınların da bu işi güzel bir şekilde yapabileceğini kanıtlıyoruz" diye konuştu.

Okul Müdürü Erhan Subaşı ise inşaat teknolojisi alanında 4 erkek ve 4 kadın öğretmenin görev aldığını belirterek, "Muş'ta kış şartlarının ağır geçmesi, ormanların olmaması nedeniyle sanayimizde PVC doğrama alanında birçok işletme bulunmakta ve ara eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin eğitimi ve kalifiye eleman yetiştirmek için VEDAŞ tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulumuza hibe edilen parayla bu makineler alınmıştır. Makinelerin okulumuz öğrencilerine ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bayan arkadaşlarımız öğrencilerimize baya faydalı olmakta. Okulumuzun PVC kapısı olsun, penceresi olsun bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşanmasında bayan arkadaşlar öğrencilerle beraber bu tamiratları sağlamaktadırlar" şeklinde konuştu. - MUŞ

PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor
PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor

Anadolu Lisesi, İnşaat, Kadın, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PVC kapı ve pencereler kadın öğretmenlerin elinde şekil buluyor - Son Dakika


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