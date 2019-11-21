Son Dakika Haberleri: Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı alındı
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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı alındı

6 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbir kararı alındı.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı alındı, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbir kararı alındı.


Alınan bilgiye göre, Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan, jandarmaya oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğine dair şikayette bulundu.

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Eynesil, Giresun, Görele, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:04 
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