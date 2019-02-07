Radyasyonu emen seramik
1 saat önce
Decovita Seramik Kurucu Ortağı Öztürk, "Decovita olarak piyasaya sunduğumuz yeni ürün Quantum, ortamdaki elektromanyetik radyasyonu emiyor ve bakterileri bünyesinde tutmuyor.
Decovita Seramik Kurucu Ortağı Öztürk, "Decovita olarak piyasaya sunduğumuz yeni ürün Quantum, ortamdaki elektromanyetik radyasyonu emiyor ve bakterileri bünyesinde tutmuyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:18
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