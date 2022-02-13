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RADYO BAŞAKŞEHİR'İN 2'NCİ YAŞI KUTLANDI - Son Dakika

RADYO BAŞAKŞEHİR'İN 2'NCİ YAŞI KUTLANDI

13.02.2022 13:06

Radyo Başakşehir'in 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde 2'nci yaşı kutlandı.

Radyo Başakşehir'in 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde 2'nci yaşı kutlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Radyoculuğun ayakta kalması çok önemli çünkü bunun bir okulu yok. Bizim kurduğumuz Radyo Akademi ile bu meslek yaşamış oluyor' dedi.

13 Şubat 2020'de yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir'in, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı programıyla 2'nci yaşı kutlandı. Aynı zamanda Dünya Radyo Günü'ne denk gelen programa duayen radyo programcıları da katıldı. Programa katılamayan isimler ise mesajlarını video ile iletti. Radyocuların ve Radyo Akademi öğrencilerinin duygularını ifade ettiği program pasta kesimiyle son buldu. Başkan Kartoğlu, bugünün kendileri için iki büyük anlamı olduğuna dikkat çekti.

BU MESLEĞİ ÇOK KIYMETLİ GÖRÜYORUZ

Başkan Kartoğlu, 'Bugün çok anlamlı bir gün, 13 Şubat Dünya Radyo Günü ancak bizim için ikinci bir anlamı daha var. Mutluluğun Sesi'nin kuruluş tarihi. İkinci yılını pasta keserek kutlamış olduk. Bunlardan daha önemlisi benim için Radyo Akademi. Biz radyoculuk mesleğinin devam etmesini istediğimiz için bu mesleği çok kıymetli gördüğümüz için Radyo Akademi'yi kurduk. Yaklaşık 160 öğrencimiz sertifikasını aldı. Birçok öğrencimiz farklı radyolarda işe başladı. Benim için en değerlisi bu' dedi.

RADYOCULUK AKADEMİ SİSTEMİ İLE YAŞIYOR

'Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir bir yandan devam ederken radyocu kardeşlerimiz de eğitim alarak radyolara işe başlıyo' diyen Kartoğlu, yeni akademilerin olacağının müjdesini de vererek sözlerini şöyle tamamladı:

'Radyocu mesleğinin ayakta kalması çok önemli çünkü bunun okulu yok. Bunu anca alaylı insanlardan, bu işi yapan insanlardan öğrenmek gerekiyor. Akademimizle şu anda radyolarda gerçekten herkesin özenle takip ettiği, özellikle dinlediği arkadaşlarımız, bildiğimiz tanıdığımız ünlü radyocularımızdan eğitim alıyorlar. Bu sayede radyoculuk mesleği de bizim kurduğumuz akademi sistemiyle birlikte yaşamış oluyor. Benim için bu çok önemli ve buna benzer birçok akademimiz var. Sinema, dublaj gibi akademilerde yetişen gençlerimiz o akademi içerisindeki sahada bu işi profesyonel yapan insanlardan eğitim aldıkları için hızlıca piyasaya adapte olabiliyorlar. Bundan sonra da yeni akademilerimizle, yeni müjdelerimizle sizlerin önünde olacağız.'

RADYO BAŞAKŞEHİR'İN 2'NCİ YAŞI KUTLANDI
RADYO BAŞAKŞEHİR'İN 2'NCİ YAŞI KUTLANDI
RADYO BAŞAKŞEHİR'İN 2'NCİ YAŞI KUTLANDI

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Dünya Radyo Günü, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RADYO BAŞAKŞEHİR'İN 2'NCİ YAŞI KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: RADYO BAŞAKŞEHİR'İN 2'NCİ YAŞI KUTLANDI - Son Dakika
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