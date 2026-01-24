Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Artıyor - Son Dakika
Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Artıyor

Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Artıyor
24.01.2026 10:24
Pİ Kadın Kanserleri Derneği, rahim ağzı kanserine karşı farkındalık artırmak için etkinlik düzenledi.

Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik, "Türkiye'de yaklaşık 3 bine yakın kadın her yıl rahim ağzı kanseriyle karşılaşıyor, tanışıyor" dedi.

Acıbadem Ankara Hastanesi, Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği ve Sağlık Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle 'Rahim Ağzı Kanserine Karşı Güç Sende' söyleşisi gerçekleştirildi.

Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Acıbadem Ankara Hastanesi, Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği ve Sağlık Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle "Rahim Ağzı Kanserine Karşı 'Güç Sende'" söyleşisi düzenlendi. Ankara'da bir otelde düzenlenen söyleşide; katılımcılara rahim ağzı kanserinin ne olduğu, hangi yollarla bulaştığı ve nasıl korunulacağı konusunda bilgiler verildi. Moderatörlüğünü oyuncu Meltem Cumbul'un üstlendiği etkinlikte, Acıbadem Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü ile Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

"Aşılanma bizim açımızdan çok ciddi bir önem taşıyor"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü, farkındalık ayı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, rahim ağzı kanserinin HPV adını verilen bir virüsten kaynaklandığını belirterek, bir virüsten kaynaklanan bir kanseri olduğu için de tedavi edilebileceğini belirtti. HPV aşısı olduğunu ve bu aşının kadınları rahim ağzı kanserinden koruduğunu belirterek şunları söyledi: "En temel korunma yöntemi, HPV ile karşılaşmadığına emin olduğumuz 9-15 yaş arasındaki çocukların aşılanması. Aşının artık etkili ve koruyucu olduğunu biliyoruz. O yüzden aşılanma bizim açımızdan çok ciddi bir önem taşıyor."

Bu kanser türünün yavaş ilerleyen bir tür olduğunu dile getiren Özgü, "Düzenli rahim ağızı kanser taramalarını, Smear ya da HPV DNA taramalarını yaparak da HPV enfeksiyonlarının kansere ilerlemesini engelleyebiliyoruz" dedi.

"Önyargılar ortadan kaldırıldığında kadın sağlığı için ciddi bir ilerleme sağlayacağını düşünüyoruz"

Bu hastalığın toplumda yeteri kadar bilinmediğini söyleyen Özgü, "Böyle toplantılarla farkındalık artabilir. Bu hastalık tedavi edilebilir bir hastalıktır aynı zamanda. Ayrıca aşı ile önlenebilir de. Virüs kaynaklı bir kanser olması, tedavisinin olması. Ön yargılar ortadan kaldırıldığında kadın sağlığı için ciddi bir ilerleme sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara şöyle seslenmek istiyoruz; 'güç sende'"

Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik ise, rahim ağzı kanserine karşı farkındalığı artırmak amacıyla toplandıklarını dile getirerek, "Acıbadem Ankara Hastanesi'nin daveti üzerine buraya geldik. Güçlerimizi birleştirdik. Hatta kadınlara şöyle seslenmek istiyoruz; 'güç sende'. Çünkü rahim ağzı kanserinde çok büyük bir şans ki hem korunma yolları hem de önleme yolları var. Siz tarama testleri yaptırarak kansere dönüşmeden kanser yapan HPV virüslerini tanımlayabiliyor uzmanlar. Kansere dönüşmeden önce tedavi olabiliyor kadınlar ya da aşı olarak korunabiliyorlar" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de yaklaşık 3 bine yakın kadın her yıl rahim ağzı kanseriyle karşılaşıyor"

Kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsünün erkeklerde de başka kanser türlerine yol açabildiğini aktaran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yaklaşık 3 bine yakın kadın her yıl rahim ağzı kanseriyle karşılaşıyor, tanışıyor. Bu sayıyı neredeyse zaman içerisinde sıfırlamak mümkün. Böyle bir imkan varken niye kullanmayalım diye düşünüyoruz. Ama burada farkındalık düşük öncelikle. Yani rahim ağzı kanseri nasıl bulaşır, HPV nasıl etkiler, bu zaman içerisinde nasıl tedbir alınabilir konusunda kadınlarda ve toplumda yeterli bilgi yok. Çünkü bu erkekleri de ilgilendiren bir konu. Kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan aynı HPV, erkeklerde de başka kanser türlerine yol açabiliyor. Daha az sayıda da olsa. Bu bilgileri topluma aktardığımızda eminim ki kadınlar da, erkekler de, anneler, babalar da çocukları için harekete geçecekler ve bu HPV'ye bağlı rahim ağzı kanserini aslında tarihin, tıp tarihinin tozlu sayfalarında bırakma şansımız var. Bu tarihi yazmak için kadınlarla 'güç sende' diyoruz. Bu gücümüzü kullanalım, farkında olalım, önlem alalım ve bu hastalığı geçmişte bırakalım." - ANKARA

Kaynak: İHA

