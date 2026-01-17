Rahşan Ecevit Kabri Başında Anıldı - Son Dakika
Rahşan Ecevit Kabri Başında Anıldı

Rahşan Ecevit Kabri Başında Anıldı
17.01.2026 13:16
Rahşan Ecevit, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı, DSP 40. yaşını kutladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, vefatının 6'ncı yılında kabri başında anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki anma programına, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ve beraberindeki heyet katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın mesajı okundu.

DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, burada yaptığı konuşmada, partinin Rahşan Ecevit'in ortaya koyduğu ilke ve düşünce sistemiyle yoluna devam ettiğini söyledi.

Partinin, Genel Başkan Aksakal tarafından TBMM'de başarıyla temsil edildiğini vurgulayan Erçelebi, şunları kaydetti:

"Kurduğunuz Demokratik Sol Parti bugün 40 yaşına girdi. Sizinle birlikte çalışmanın onurunu yaşayan bizler, artık güvercin yuvasında yetişen genç arkadaşlarımıza görevlerimizi devretmeye başladık. Size andolsun ki, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, sizin 600'ü aşkın adsız kahramanla kurduğunuz DSP orada yerini alacaktır. Ruhunuz şad, rahmetiniz bol, mekanınız cennet olsun."

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Örgüt Kurulu Başkanı Uğur Erden ise "Rahşan annemiz, hiç şüpheniz olmasın ki Genel Başkanımız liderliğinde sizlerden emanet aldığımız DSP örgütünü aydınlık yarınlara, gelecek nesillere emin adımlarla taşıyacağız. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

Program, dua okunması, kabre çiçek ve karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit Kabri Başında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rahşan Ecevit Kabri Başında Anıldı - Son Dakika
