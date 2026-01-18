Rakka'da Aşiretler ve Suriye Ordusu İlerliyor - Son Dakika
Rakka'da Aşiretler ve Suriye Ordusu İlerliyor

18.01.2026 17:12
Şam'a yakın aşiretler, Rakka'da kontrolü ele geçirirken Suriye Ordusu takviye birlikler gönderdi.

(ANKARA) - Şam'a yakın aşiretlere bağlı güçler, Rakka'nın Maşlab ve Şuaib mahallelerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu, Suriye Ordusu da aşiretlerin desteğiyle kente takviye birlikler sevk etti. Ordunun ilerleyişinin ardından Rakka'da sivillerin kutlama yaptığı bildirildi.

Şam'a yakın Suriyeli aşiretlere bağlı güçleri, Rakka kentinin Maşlab mahallesindeki askeri güvenlik binası ile Şuaib mahallesinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Aşiret güçleri, Rakka'da çok sayıda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubunun saf değiştirdiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine Suriye Ordusu, aşiretlerin de yardımıyla bölgeye düzenlenen kara saldırısı sonucunda ele geçirilen yerlerin kontrolünü sürdürmek amacıyla Rakka'ya takviye birlikler sevk edildiğini açıkladı.

Suriye Ordusu'nun Rakka'nın geniş bir bölümünü ele geçirdiği belirtildi.

Suriye Ordusu'nun kentte ilerleme kaydetmesinin ardından Rakka'da siviller ve askerlerin kutlama yaptığı bildirildi. Kent sakinlerinin, yeni Suriye hükümeti bayrağını dalgalandırdığı gözlendi.

SDG, 2017 yılında silahlı terör örgütü IŞİD'i kentten çıkarmasının ardından Rakka'nın kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: ANKA

Rakka'da Aşiretler ve Suriye Ordusu İlerliyor
