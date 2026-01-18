Rakka'da çatışmalar: 4 ölü, sivil hedefler

Terör örgütü YPG/SDG mensubu keskin nişancıların Rakka'da sivilleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, kentte yerel halk ve aşiretlerin de destek verdiği Suriye güçleri ile terör örgütü unsuları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yerel halk ve aşiretlerin ayaklanarak YPG/SDG'den büyük ölçüde kontrolü geri aldığı Rakka kentinde, Suriye güçleri ile terör örgütü mensupları arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Terör örgütüyle yaşanan çatışmalarda yerel halk ve aşiretler de Suriye güçlerine destek veriyor.

Bölgeden yoğun silah sesleri gelirken, Suriye güçleri Rakka kentini teröristlerden temizlemeye çalışıyor.

Öte yandan terör örgütüne mensup keskin nişancıların sivil halkın üzerine ateş açması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Terör örgütünün saldırıları sonucu yaralanan en az 10 de kişi kentteki hastanelere getirildi.