Rakka'da K9 Köpekleriyle Güvenlik Çalışmaları
Rakka'da K9 Köpekleriyle Güvenlik Çalışmaları

Rakka\'da K9 Köpekleriyle Güvenlik Çalışmaları
20.01.2026 19:33
Suriye ordusu, Rakka'da özel eğitimli K9 köpekleriyle bomba arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarında terör unsurlarından temizlenen Rakka kentinde yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamında özel eğitimli "K9" köpeklerinin kullanıldığı bomba arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonları kapsamında terör unsurlarından arındırılan kentler ve bölgelerde güvenlik çalışmaları devam ediyor. Suriyeli güvenlik güçleri, Rakka kentinde özel eğitimli "K9" köpekleri ile bomba arama-tarama faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Halka açık alanlarda güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalara ek olarak okul binalarında da bomba araması yapılıyor. Yetkililer, çalışmaların geçtiğimiz günlerde Suriye ordusu ile çatışan terör unsurlarının bölgeyi terk ederken geride bıraktığı patlayıcı düzeneklerden kaynaklanabilecek muhtemel tehlikelerin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu. SDG, Fırat Nehri'nin doğusuna çekilirken çeşitli bölgelerde güvenlik güçleri ile terör unsurları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Suriye ordusu çatışmaların ardından Rakka kırsalındaki Tabka şehrinin kontrolünü başarıyla ele geçirmiş, terör unsurlarından arındırılan bölgelerde istikrarın sağlanması ve devlet kurumlarının yeniden etkin hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Anlaşmaya varılmıştı

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlanmıştı. Anlaşma kapsamında tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durdurulmuş, tam bir ateşkes ilan edilmişti. SDG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı kapsamında Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirilmişti. Anlaşma kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredileceği, Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği açıklanmıştı. Anlaşma kapsamında ayrıca bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği ve güvenliğinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı bildirilmişti. - RAKKA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Rakka, Terör

Son Dakika 3-sayfa Rakka'da K9 Köpekleriyle Güvenlik Çalışmaları - Son Dakika

21:15
SON DAKİKA: Rakka'da K9 Köpekleriyle Güvenlik Çalışmaları - Son Dakika
