Rakka'da SDG Heykelleri Yıkılıyor

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekildiği Rakka kentinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Rakka halkı, Suriye bayraklarıyla sokaklara çıkarak, kentin kurtuluşunu kutlamaya devam ederken, SDG'ye ait semboller de kentten kaldırılıyor. Rakka kent merkezinde, SDG'ye ait heykeller, iş makineleri ve balyozlarla yerle bir ediliyor. - RAKKA