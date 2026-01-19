Rakka'da SDG Heykelleri Yıkılıyor - Son Dakika
Rakka'da SDG Heykelleri Yıkılıyor

19.01.2026 14:40
Suriye'nin Rakka kentinde SDG'ye ait heykeller iş makineleriyle yıkılıyor. Halk kurtuluşu kutluyor.

Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenen kenti Rakka'da, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait heykeller iş makineleri ve balyozlarla yıkıldı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekildiği Rakka kentinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Rakka halkı, Suriye bayraklarıyla sokaklara çıkarak, kentin kurtuluşunu kutlamaya devam ederken, SDG'ye ait semboller de kentten kaldırılıyor. Rakka kent merkezinde, SDG'ye ait heykeller, iş makineleri ve balyozlarla yerle bir ediliyor. - RAKKA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Rakka, Son Dakika

