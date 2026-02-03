Rama'dan İsrail'e Destek Mesajı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, eleştirilen ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail için "kendilerini eğiten referans noktası" ifadelerini kullandı.

Hükümete yakın Israel Hayom gazetesine röportaj veren Rama, "İsrail, bir sürecin parçası değil, bizi eğiten referans noktası." şeklinde konuştu.

İsrail ve Arnavutluk ilişkilerinin "stratejik açıdan olgun" olduğunu savunan Rama, iki ülkenin "aynı uzun bir geçmişe sahip ahlaki hafızaya dayandığını" iddia etti.

Rama, iki İsrail ile ilişkilerin çıkardan öte olduğunu ifade ederek, "Bizim için İsrail bir dosttur. Bu bağ, sınanmış bir sadakate, saygıyla hatırlanan bir geçmişe ve gerçekten ihtiyaç olduğunda kimin yanında durduğunu bilmenin sessiz kesinliğine dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Müslüman çoğunluğa sahip bir ülkenin lideri olmasına rağmen Gazze'de soykırım yapan Tel Aviv yönetiminin izlediği politikalarını "demokrasi dersi" olarak nitelendiren Rama, soykırıma maruz kalan Gazze Şeridi hakkında ise yorum yapmadı.

Rama, aralarında David Ben-Gurion, Golda Meir ve Ariel Şaron gibi isimlerin bulunduğu eski İsrail liderlerinden övgüyle bahsederek onlardan "ilham aldığını" söyledi.

Rama'nın İsrail ziyareti

İsrail'e resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Rama, İsrail meclisinde 26 Ocak'ta yapılan özel oturumdaki konuşmasında, İsrail meclisinin "çok özel bir yer" olduğunu ve burada olmaktan "büyük onur" duyduğunu belirtmiş, soykırımla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Rama, Arap milletvekilleri tarafından boykot edilirken, İsrail milletvekillerinin de çoğunun oturuma katılmadığı görülmüştü.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma yönelik hiçbir eleştiride bulunmayan Rama, Gazze'nin "açık hava hapishanesi" haline gelmesinden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise konuşmasında İsrail'e verdiği destek dolayısıyla övdüğü Rama'yı "Yahudi halkının ve İsrail'in büyük bir dostu" olarak nitelendirmişti.