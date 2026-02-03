Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

(ANKARA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 250 gram ramazan pidesinin 25 liradan satılacağını, bazı illerde gramajına göre fiyatın farklılık gösterebileceğini, ancak hiçbir yerde kilogram fiyatının 100 lirayı geçemeyeceğini açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlediği basın toplantısında ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Balcı, geçen yıl 250 gramı 20 lira olan pidesinin bu yıl 25 lira olarak belirlendiğini belirterek, pide fiyatlarının il ve ilçelere göre farklılık gösterebileceğini ancak hiçbir yerde kilogram fiyatının 100 lirayı geçemeyeceğini ifade etti. Balcı, şunları söyledi:

"2025 yılında ramazan ayının öncesinde yapmış olduğumuz 20 Şubat'taki basın toplantımızda 2025 yılında Türkiye genelinde namazan pidesinin kilogram fiyatının 81 lira olacağını ifade etmiştik. Tüm Türkiye genelinde geçen sene azami fiyat 81 lira olarak uygulandı. Ramazan ayında soframızın vazgeçilmezliği olan ramazan pidesi kilogramı Türkiye genelinde geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira azami fiyat olarak satışa sunulacak.

"Bazı işletmelerimiz 350 gramı 35 liradan satılabilir"

Burada bunu belirlerken, tüketici olan halkımızın alım gücünü, ülkemizdeki enflasyonu dikkate aldık. Geçen seneye bakacak olursak azami fiyat üzerinden yüzde 23 bir artış oluyor. Ankara anlamında bakacak olursak, geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi bu sene 250 gramı 25 liradan satarak Ankara'da ve bazı büyükşehirlerde bu yüzde 23 artışın artışın yüzde 25 olduğunu görmekteyiz. Yani bu sene başta büyükşehirlerde, Ankara'da 250 gramı 25 liradan, İstanbul'da 250 gramı 25 liradan, bunun yanında Antalya'da Aydın'da Denizli'de de 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak. 300 gramı 30 liradan satışa sunulacak olan yerler var. Yine bu büyük vilayetlerimizde 250 gramı 25 liraya satılırken, bazı işletmelerimiz 350 gramı 35 liradan satılabilir. Bu da o fırının özelliğinden kaynaklanan bir durum. Endüstriyel fırınlarda 250 gram pide çok rahat çıkarken, taş fırın diye tabir ettiğimiz fırınlarda 250 gram pide çıkarmaya çalıştığınızda vatandaşımız damak zevkini alamayacağı için orada 350 gram 35 liradan satılabilir. Fakat kilogram anlamında Türkiye'nin hiçbir yerinde sade pide 100 liranın üzerinde olmayacak.

Geçen sene kilogramı 81 lira olan pidenin bu sene 100 lira olduğunu baz aldığımızda, her zaman olduğu gibi fırıncı esnafımızın gerekli fedakarlığını yaptığını görüyoruz. Artışın yüzde 23 olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Geçen seneye bakacak olursak Ankara'da da İstanbul'da da bu artış yüzde 25 olarak gerçekleşmiş oluyor.

Aralık ayında yapmış olduğumuz basın toplantısında işçilik ücretlerimizin artmasına rağmen, işletme maliyetlerinin artmasına rağmen ocak ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını söylemiştik. Şu anda şubat ayındayız. İşçilik ücretlerinin arttığı herkes tarafından malumunuz biliniyor. İşletme giderlerimizde artış var. Biz fırıncı esnafı olarak, mübarek ramazan ayının bereketiyle ramazan ayında da ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istiyorum. Azami olan kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek.

Doğu illerinde veya İç Anadolu'da bazı illerimizde 75 liranın altında bugüne kadar satış yapan vilayetlerimiz kilogram 75 lira fiyat aldığında basında 'ekmeğe zam oldu' haberleri çıkıyor. Oysa ki bu daha önce gerçekleşen, Türkiye'de uygulanan bir fiyat artışı bugün 2-3 vilayette meydana geldiğinde yeni bir zam olarak algılanmaması gerekiyor. Bu, geçen sene sekizinci aydan itibaren Türkiye'de uygulanan kilogramı 75 lira olan fiyat. Bazı illerde yeni hayata geçtiği durumda yeni bir fiyat artışı söz konusu değil.

"Mart sonlarına doğru yine enflasyonu göz önünde bulundurarak yeni fiyatı belirleyeceğiz"

Altını çizerek ifade etmek gerekirse, ekmek fiyatlarında ocak ayında bir değişiklik olmadı. Şubat ayında da değişiklik olmayacak. Ramazanın bitimi martın ortasına denk geliyor. Zannediyorum zorunlu olarak mart sonlarına doğru yine enflasyonu göz önünde bulundurarak, halkımızın alım gücünü de göz önünde bulundurarak en makul fiyat neyse ilgili bakanlık olarak Ticaret Bakanlığımızla birlikte bunu belirlemiş olacağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda hep ifade ettik. Bizim fiyattan daha önemli olan hijyenik ortamda ekmek üretimini sağlamak. Merdiven altındaki ekmek üretimine son vermek. Kaliteli ekmek üretmek olduğunu söylemişizdir. Bununla ilgili Tarım Bakanlığı'yla geçmişte yapmış olmuş çalışmalarımız devam ediyor. Sürekli sektörün sorunlarının çözümü noktasında gerek Tarım Bakanlığı gerekse Ticaret Bakanlığı konusunda ne gerekiyorsa o çalışmayı yapıyoruz.

Özetle belirtecek olursak, ocak ve şubat ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil. Martın sonunda bir güncellemesini zorunlu olarak ekmekte olacak. Geçen seneye göre ramazan pidesi 81 lira olan azami fiyat bu sene 100 lira olarak yürürlükte olacak. Yani ramazan pidesi, vatandaşlarımızın sofrasında enflasyonun altında halkımızın da alım gücü göz önünde bulundurularak satışa sunulmuş olacak."