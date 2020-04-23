Ramazanda sofralarını olmasa da iftar menülerini paylaşacaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ramazanda sofralarını olmasa da iftar menülerini paylaşacaklar - Son Dakika

Ramazanda sofralarını olmasa da iftar menülerini paylaşacaklar

6 saat önce

Bursa'da "İyilik Benim Sofram Senin" adlı projesi kapsamında bir esnaf lokantası, ramazan ayında alınan her menüye bir menü ilave ederek, ikinci menüyü ihtiyaç sahipleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla iftar saati görevi başında olan kadın sağlık çalışanlarının evlerine...

Ramazanda sofralarını olmasa da iftar menülerini paylaşacaklar, System.String[]

Bursa'da "İyilik Benim Sofram Senin" adlı projesi kapsamında bir esnaf lokantası, ramazan ayında alınan her menüye bir menü ilave ederek, ikinci menüyü ihtiyaç sahipleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla iftar saati görevi başında olan kadın sağlık çalışanlarının evlerine teslim edecek.

Ramazanın paylaşma ayı olduğu fikriyle hazırlanan proje kapsamında, hazırlanan menülerden alanlar, aynı menüyü yardıma muhtaç bir aileyle ya da kadın sağlık çalışanını ailesiyle paylaşmış olacak.

Menülerde çorba, kırmızı etli yemek, tatlı, hurma, çiğ köfte, geleneksel Bursa iftarlık açma ve meşrubatlar yer alacak. Böylece yardımseverler aynı sofrada olmasa bile yemeklerinden ihtiyaç sahiplerine verecek.

"Kadın sağlık çalışanların iftar sofrası yükünü almak istedik"

Esnaf lokantasının sahibi şef Emir Topuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl ramazanın birçok geleneğinin yerine getirilemeyeceğini söyledi.

Ramazanın en güzel yanının paylaşmak olduğunu belirten Topuk, şöyle konuştu:

"Bu ramazan, iftar sofralarında bir araya gelme geleneğini ne yazık ki yaşatamıyor olacağız. Biz bu vesileyle insanların aynı yemekleri farklı sofralarda da olsa yiyerek, yine iftar coşkusunu yaşamalarını sağlamak istedik. Bizim lokantamızın mutfağında AŞ pişiriliyor. Pişen bu aşın ihtiyaç sahiplerine de ulaşmasını istedik. Salgın dolayısıyla işini kaybetmiş, gelirinden olmuş, hastanelerde bizler için mücadele veren sağlık çalışanlarının evlerine de mutfağımızda pişen aşlar ulaşsın istedik. Bunun için bir iftar menüsü tasarladık. Ramazan ayı boyunca bu iftar menüsünü satın alan herkes, bir menü daha satın almış olacak. Yani bir menü fiyatına iki menü almış olacaklar. Bu ilave edilen menü, ihtiyaç sahiplerine ve iftar saati hastanede çalışmak zorunda olan kadın sağlık çalışanlarının evlerine gidecek. Bizler için hastanede mücadele veren kadın çalışanların iftar sofrası yükünü onlardan almak istedik."

Topuk, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesinin menülerin sağlık çalışanlarının evlerine ulaşımını üstlendiğini, ihtiyaç sahibi ailelere gidecek menülerin Somuncu Baba Vakfı tarafından ulaştırılacağını aktardı.

"Günde 200 muhtaç aileye ulaşmayı hedefliyoruz"

Bursa'daki birçok güçlü firmanın, kurum ve kuruluşların projeye destek verdiğini anlatan Topuk, şunları kaydetti:

"Bir firma sıvı sabun hediye etti. Bir firma, her menü için meşrubat hibe etti. Günde 200 muhtaç aileye ulaşmayı, toplam 400 menü üretmeyi hedefliyoruz. Bizden menü satın alanlar, bunu nereye göndermek istediklerini seçebilecek. Dileyenler bir menü parası ödeyip iki menü alabilir ve bildiği bir ihtiyaç sahibine götürebilir ya da bizim ulaştırmamızı tercih edebilir. Bizim ulaştırmamızı tercih edenler, menüsünü pandemi alanında çalışan kadın sağlık çalışanları veya geliri olmayan aileler olmak üzere kiminle paylaşmak istediğini seçebilir."

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı da ramazanın kardeşlik, kardeşliğin paylaşmak anlamına geldiğini ve bu anlamdan yola çıkılarak "İyilik Benim Sofram Senin" projesinin hazırlandığını dile getirdi.

İhtiyaç sahiplerinin iftar vaktinde bir kase sıcak çorbaya olan ihtiyacını karşılamak üzere bir grup iyi niyetli insanın bir araya gelerek oluşturduğu bu projenin önemine değinen Öztahtalı, şöyle konuştu:

"Malum küresel bir salgın var ve bu küresel salgının ekonomik problemleri, ciddi boyutlarda. Bu projeye başlarken ihtiyaç sahiplerinin sayısının arttığını, iyiliğin hazzını hissetmek istiyorsak kendi soframızda ne varsa o ihtiyaç sahibinin sofrasında da aynı şeyin olmasını düşündük. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler, sosyal medyada 'soframsenin' hesabında var."

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:10 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu         
15:38
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı         
15:25
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı         
15:20
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı         
15:16
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim         
15:16
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın         
15:15
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı         
15:13
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip         
15:06
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler         
15:04
Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 17:52:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazanda sofralarını olmasa da iftar menülerini paylaşacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]