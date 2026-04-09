Rapçi Norm Ender gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Norm Ender (Ender Eroğlu) ile birlikte aralında Emir Can İğrek, Burak Deniz, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."

NORM ENDER (ENDER EROĞLU) KİMDİR?

Norm Ender (gerçek adı Ender Eroğlu), 25 Mart 1985 İzmir doğumlu Türk rap sanatçısı ve söz yazarıdır. Türkçe rap müziğin öne çıkan isimlerinden biri olan Norm Ender, özellikle Mekanın Sahibi şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Müziğe genç yaşlarda başlayan sanatçı, rap kültürüne yönelik eleştirel ve göndermeli sözleriyle dikkat çekmiştir. Kariyeri boyunca çeşitli albüm ve single çalışmaları yayımlayan Norm Ender, Türkiye’de rap müziğin popülerleşmesinde etkili isimlerden biri olarak gösterilmektedir.