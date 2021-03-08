Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Öztekin, ardından da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Dün öğlen saat 15: 30'da hastanemize gelen hastamızı acilen ameliyata aldık. Hastamızın geçmişinde de kardiyal sorunlar yaşamış. Hayati tehlikesi var, durumu ciddi. Şu an yoğun bakımda entübe" denildi. Ancak Öztekin tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.
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