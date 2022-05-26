Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı - Son Dakika
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Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı

26.05.2022 09:04

Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç rast gele havaya ateş açtı, korku dolu anlar yaşandı Esenyurt'ta uyuşturucu madde etkisi altındaki bir şahıs, rast gele havaya ateş açtı.

Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı

Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç rast gele havaya ateş açtı, korku dolu anlar yaşandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta uyuşturucu madde etkisi altındaki bir şahıs, rast gele havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar panik halinde etrafa kaçışırken, şans eseri olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde etkisi altındaki bir şahıs, bilinmeyen nedenle havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, şans eseri olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahale etti. Elinden silahı alındıktan sonra yere yatırılan şahıs, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Bir süre sonra gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

"Bir şahıs havaya ateş açtı"

Olay anlarını anlatan bir esnaf, "Bir şahıs karşıdan havaya ateş açarak bizim olduğumuz tarafa doğru geldi. Şans eseri polislerde olay yerindeydi. Hemen şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdiler ve kötü bir şey yaşanmasını engellediler. Olayda ölen veya yaralanan da olmadı" dedi.

Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı
Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı
Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı
Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rast gele havaya ateş açtı, silahını indirmeden yakalandı - Son Dakika


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