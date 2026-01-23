Ravad Ramazanoğlu, Suriye Konseyine Başkan Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ravad Ramazanoğlu, Suriye Konseyine Başkan Atandı

Ravad Ramazanoğlu, Suriye Konseyine Başkan Atandı
23.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsra Holding CEO'su Ravad Ramazanoğlu, Suriye'de yeni kurulan ticaret konseyinin başkanlığına getirildi.

İsra Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ravad Ramazanoğlu, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek "Ortak İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi"nin başkanlığına getirildi.

İsra Holding'ten yapılan açıklamaya göre, konsey, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı tarafından, dünya ülkeleriyle ticari çalışmaların koordinasyonu amacıyla kuruldu.

Suriye'nin dış ekonomik ilişkilerinde faaliyet gösteren ikili iş konseylerini kapsayan konseyin başkanlığına İsra Holding CEO'su ve İsra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Ravad Ramazanoğlu atandı.

Oluşturulan konseyin, Suriye'deki ticaretin büyümesi ve ülkenin ekonomik gelişmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Ravad Ramazanoğlu'nun başkanlığında çalışacak konseyin, Suriye-Türkiye ekonomisi ve Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için büyük fırsatlar sunması hedefleniyor.

İki ülke dinamiklerine ilişkin deneyimi ve çalışmalarıyla öne çıkan Ramazanoğlu'nun, yeni göreviyle Suriye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Organizasyonel yapılanma sürecinde bulunan konseyin, gelecek dönemde iç işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, ardından uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Konseyin faaliyet alanı, Suriye ile ekonomik ilişkisi bulunan tüm ülkeleri kapsarken, bu çerçevede mevcut ikili iş konseylerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yeni konseylerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Halihazırda ilgili ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten "Suriye-Türkiye İş Konseyi","Suriye-Çin İş Konseyi","Suriye-Fransa İş Konseyi"-"Suriye-Birleşik Krallık İş Konseyi","Suriye-ABD İş Konseyi","Suriye-Suudi Arabistan İş Konseyi" ve "Suriye-Almanya İş Konseyi" olmak üzere 7 ikili iş konseyi bulunuyor.

Bu yıl hedef 62 iş konseyi

Mevcut yapının genişletilmesine yönelik bir plan hazırlığı bulunan Suriye'de bu yıl içerisinde 62 yeni iş konseyinin kurulması hedefleniyor. Yeni konseyin bu süreci izleme, değerlendirme ve kurumsal uyum açısından yönlendirme görevini üstlenmesi bekleniyor.

Ayrıca söz konusu adımla Suriye'nin dış ekonomik ilişkilerinde daha düzenli, şeffaf ve takip edilebilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Suriye-Türkiye İş Konseyi, son dönemde en aktif ikili iş konseylerinden biri olarak öne çıkıyor. Ramazanoğlu, konseyin kuruluş sürecinde kurucu eş başkan olarak görev almıştı.

Öte yandan, İstanbul'da düzenlenen Halal Expo kapsamında konseyin üyeliğe açıldığı resmen duyurulmuş ve 700'ü aşkın üyelik başvurusu alınmıştı. Bu gelişme, iş dünyasının kurumsal işbirliği yapılarına olan ilgisini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik işbirlikleri için ortak çatı modeli

Konseyin oluşturulması, Suriye'nin dış ekonomik ilişkilerinde daha sistematik bir yaklaşım geliştirme arayışının parçası olarak görülüyor. Özellikle özel sektörün dış ticaret ve yatırım süreçlerindeki rolünün daha düzenli bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor.

Türkiye'deki ekonomik sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Ravad Ramazanoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) başta olmak üzere çeşitli platformlarda yer alıyor.

Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında yürütülen ekonomik işbirliği süreçlerinde rol alan Ramazanoğlu'nun yönettiği İsra Holding, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve ticari merkez projeleri alanlarında stratejik yatırımlar gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda sermaye piyasası otoritesi tarafından lisanslı bir yatırım fonunun yönetimini de yürüten şirket, bu alanlarda kayda değer bir büyüme süreci yaşıyor.

Gelecek aylarda konseyin organizasyonel yapısının tamamlanması ve yeni iş konseylerinin kuruluş sürecinin hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Suriye, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ravad Ramazanoğlu, Suriye Konseyine Başkan Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Hakan Fidan’dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Fatih Karagümrük’te Galatasaray maçı öncesi şoke eden ayrılık Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi şoke eden ayrılık

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:33:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ravad Ramazanoğlu, Suriye Konseyine Başkan Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.