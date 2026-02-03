Razouk Gemisi Kaptanı Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Razouk Gemisi Kaptanı Tahliye Edildi

03.02.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısırkaya açıklarında karaya oturan Razouk kargo gemisinin kaptanı sağlık ekiplerine teslim edildi.

(İSTANBUL) Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına doğru seyrederken Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Razouk adlı kargo gemisinin kaptanı talepte bulunulması üzerine tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik Razouk adlı kargo gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu. Olay üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, gemi kaptanı kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışmıştı.

İki gün sonra tıbbi yardım talebi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra gemiden tıbbi yardım talebi geldi. Gemi kaptanı geleneksel varagele sistemi kullanılarak tahliye edildi ve karada sağlık ekiplerine teslim edildi. Konuya ilişkin KEGM'den yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturan Razouk isimli geminin kaptanının tıbbi tahliye talebinde bulunması üzerine, kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimizce geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edilmiş ve kaptan karada sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Razouk isimli geminin kurtarılma çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Razouk Gemisi Kaptanı Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:41
Keçiören Belediyesi’nde tartışma yaratacak “uyuşturucu testi“ uygulaması
Keçiören Belediyesi'nde tartışma yaratacak "uyuşturucu testi" uygulaması
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:14:26. #7.11#
SON DAKİKA: Razouk Gemisi Kaptanı Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.