Razouk Gemisi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

04.02.2026 12:41
Sarıyer açıklarında karaya oturan Razouk gemisi için hasar tespit ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu Cide açıklarında 12 gün önce vurulan ve pazar günü Sarıyer açıklarında karaya oturan 'Razouk' isimli gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç su altından hasat tespit çalışması başlatırken, çalışmaların yapıldığı gemi havadan görüntülendi.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan 'Razouk' isimli kargo gemisi pazar günü akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. Karaya oturan geminin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç dalış gerçekleştirdi. Geminin karaya oturan kısımları ve pervanesi ne kadar hasar aldığı tespit edilirken, yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

22 Ocak'ta Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar olan gemi karaya oturmuştu. Geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti ekiplerinden tıbbi yardım talebiyle karaya çıkartılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

